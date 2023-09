Vom 12. bis 14. September Kunst und Bürgerbeteiligung: Der Omnibus für Demokratie hält in Bramsche Von noz.de | 12.09.2023, 15:24 Uhr Werner Küppers hat beispielsweise in Glückstadt Unterschriften für die landesweite Volksinitiative „Rettet den Bürgerentscheid“ gesammelt. Foto: Kristin Finke up-down up-down

Werner Küppers macht mit seinem Omnibus für Direkte Demokratie in der Zeit vom 12. bis 14. September Station auf dem Kirchplatz in Bramsche. Fahrer und Aktivist Küppers hat laut Mitteilung Vorschläge an Bord, wie Demokratie auf allen Ebenen fair und durch Mitbestimmung der Bürger geregelt werden kann.