Die für 2011 am höchsten ausgezeichneten Empfängerinnen des Sportabzeichens mit den Gratulanten: TuS Vorsitzender Dieter Kemp, Gerda Mellema, Bianka Klatka und Christa Herrmann sowie Imke Märkl (von links). FOTO: Holger Schulze up-down up-down Nur 60 Absolventen im letzten Jahr TuS Bramsche verleiht Sportabzeichen Von Holger Schulze | 15.01.2012, 15:06 Uhr

Schwimmen, Springen, Sprinten, Schleudern und Streckemachen: Fünf Kategorien sind es, in denen die Bewerber für das Sportabzeichen ihre Fitness unter Beweis stellen müssen. Ob zu Fuß oder per Rad, im Wasser, an Land oder in der Luft, jedes Prüfungsfach hat seine speziellen hohen Anforderungen, die sich nicht mal nur so eben, von der Couch oder dem Sessel kommend, erfüllen lassen.