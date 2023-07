Nora und Viktoria Helmich sind zeitgleich Königinnen. Die eine, Mutter Nora wählte Mann Hartmut zum Prinzen, die andere Jonas Wiehe. Foto: Schützenverein Achmer up-down up-down Vater Hartmut ist Prinzgemahl Premiere beim Schützenverein Achmer: Mutter und Tochter gleichzeitig Königin Von Anika Becker | 31.07.2023, 17:09 Uhr

Sie sind die ersten Schützinnen: Nora und Viktoria Helmich sind in diesem Jahr als Mutter-Tochter-Duo in Achmer gleichzeitig Königinnen. Vater Hartmut bleibt Prinz - so wie bei den englischen Royals, sagen die beiden.