Schön, aber nicht mehr zeitgemäß: Der Kindergarten in Evinghausen braucht ein neues Zuhause. Foto: Heiner Beinke Kompromiss zeichnet sich ab Doch noch Hoffnung für Waldorf-Kita in Bramsche? Von Heiner Beinke | 05.12.2022, 16:52 Uhr

Der Schulausschuss des Stadtrates Bramsche hat in seiner letzten Sitzung Nein zu einer neuen Waldorf-Kindertagesstätte in Evinghausen und zu einem Ausbau des Kindergartens an St. Martinus gesagt. Doch vor der Sitzung des Stadtrates am 8. Dezember zeichnet sich ein Kompromiss ab.