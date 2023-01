Die Niederlegung von Blumen am Zwangsarbeitermahnmal, hier durch Bürgermeister Heiner Pahlmann und Ortsbürgermeister Winfried Müller, ist regelmäßiger Bestandteil der Gedenkfeier. Foto: Holger Schulze up-down up-down Am Mahnmal für die Zwangsarbeiter „Nie wieder“ - Bramscher Gedenken der Opfer des Holocausts Von Holger Schulze | 29.01.2023, 08:07 Uhr

Mit Texten des Holocaust-Überlebenden und Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel sowie der im KZ ermordeten Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger ist in Bramsche in einer Gedenkfeier an die Opfer des Holocausts erinnert worden.