Das ist das Programm des Schützenfestes des Neustädter Schützenvereins Bramsche am kommenden Wochenende. Symbolfoto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Programm am ersten Augustwochenende Neustädter Schützenverein Bramsche feiert Schützenfest 2023 Von noz.de | 24.07.2023, 13:27 Uhr

Der Neustädter Schützenverein Bramsche ist auf der Suche nach neuen Majestäten. Am 4. und 6. August steht das Schützenfest 2023 an. Das ist an den Festtagen geplant.