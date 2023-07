Einst „Madison“, dann Euroshop und bald „Frauensache“: An der Großen Straße 28 eröffnet ein neues Geschäft. Foto: Björn DIeckmann up-down up-down An der Großen Straße Neues Geschäft mit Mode für Frauen eröffnet bald in Bramsche Von Björn Dieckmann | 06.07.2023, 16:46 Uhr

„Frauensache - Mode für Sie“ wird eine neue Boutique heißen, die in absehbarer Zeit an der Großen Straße in Bramsche eröffnen wird. Zuvor war in dem Haus der Euroshop.