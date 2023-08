Zwischen Schulen und Märkten Neuer Zebrastreifen jetzt an der Maschstraße in Bramsche Von Björn Dieckmann | 11.08.2023, 17:24 Uhr Am Donnerstag hat die Stadt Bramsche den Zebrastreifen auf der Maschstraße aufbringen lassen. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down

An der Maschstraße in Bramsche gibt es nun einen Fußgängerüberweg in Höhe von Schulen und Verbrauchermärkten.