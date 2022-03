Beim SC Epe-Malgarten blickt man schon auf den kommenden Sommer. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Fußball-Kreisklasse Neuer Trainer soll beim SC Epe-Malgarten einen Neuanfang einleiten Von Matthias Benz | 17.03.2022, 15:54 Uhr

In der Fußball-Kreisklasse steht unter anderem ein Spitzenspiel am Wiederhall an. Kurz nach der Winterpause schaut der SC Epe-Malgarten aber schon verstärkt auf die nächste Saison, in der ein neuer Trainer das Ruder übernehmen wird.