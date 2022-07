Yaren Yavuz (rechts), hier mit ihrer Schwester Birgül, eröffnet am 1. August offiziell den Pflegedienst „Pflegeteam Individuell” in Engter. FOTO: Holger Schulze up-down up-down Yaren Yavuz setzt auf Familie „Pflegeteam individuell“ startet im August in Engter Von Holger Schulze | 21.07.2022, 13:45 Uhr

Am 1. August eröffnet Yaren Yavuz offiziell ihren Pflegedienst am Schleptruper Kirchweg 1 in Engter. Bereits jetzt sind jedoch schon mehrere Familien zu ihrem „Pflegeteam Individuell“ übergewechselt.