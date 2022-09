Mit Hochdruck wird auf der K+K-Baustelle gearbeitet. Foto: Heiner Beinke up-down up-down Neubau kommt gut voran So schnell soll der neue K+K-Markt in Bramsche fertig werden Von Heiner Beinke | 06.09.2022, 16:27 Uhr

Mit Hochdruck wird am Neubau des K+K-Marktes in Bramsche an der Maschstraße gearbeitet. Das Unternehmen hat einen ehrgeizigen Zeitplan für die Fertigstellung des Neubaus.