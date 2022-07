Der 61-jährige Arzt ist auch Chefarzt am Marienhospital in Osnabrück. Bislang war Müller zur Hälfte im Franziskus-Hospital und zur Hälfte im Marienhospital tätig. Im Franziskus-Hospital wurde er am Montag verabschiedet. Eine starke Allgemeinmedizin und die Weiterentwicklung der Spezialisierung auf die Sucht- und Altersmedizin verspricht sich der Geschäftsführer des Niels-Stensen-Verbundes, Werner Lullmann, von dieser Personalie.

Müller sagte, in der engen Verknüpfung zwischen dem Marienhospital und dem Bramscher Krankenhaus bestünde eine große Chance, weil das kleinere Haus auf personelle und medizinische Ressourcen zurückgreifen könne. Eine „gemeinsame Klinik an zwei Standorten“ habe viele Synergieeffekte zur Folge, sagte Müller.

Zur Personalsituation am Bramscher Krankenhaus sagten Ralf Brinkmann, Geschäftsführer des Hauses, und Lullmann, es seien dort künftig vier Oberärzte tätig. Mit dieser Ausstattung sei man sehr zufrieden. In diesem Zusammenhang gab die Krankenhausleitung die Rückkehr des Bramscher Arztes Peter Mailänder bekannt. Mailänder hatte das Bramscher Haus vor einigen Monaten verlassen. Als leitender Oberarzt nimmt er seinen Dienst am 1. November im Bramscher Krankenhaus wieder auf. Als neuen Geriater konnte der Verbund Peter Fellmann gewinnen, der an der Bramscher Klinik bereits als Honorararzt tätig war und am 1. Januar als leitender Oberarzt seinen Dienst in Bramsche aufnehmen wird. Die Lücke bis dahin werde über einen Geriater auf Honorarbasis geschlossen.

Weitere Oberärztin ist Dr. Kerstin Rößler. Außerdem wird das Bramscher Krankenhaus ständig durch einen Oberarzt unterstützt, der aus dem Marienhospital nach Bramsche rotiert. „Wehende Fahnen“ habe es dabei nicht auf Anhieb gegeben, räumte Müller ein, jedoch sei dieses Modell, wie sich zunehmend herausstelle, durchaus eine Win-win-Situation – eine Regelung, von der beide Seiten profitieren könnten.

Müllers Ziel ist, das Haus so zu entwickeln, dass es für Bramsche und Umgebung wieder das Heimatkrankenhaus wird, in dem eine anerkannt gute Grundversorgung geleistet wird und sichergestellt sei, dass die Patienten von der Spezialisierung der umliegenden Häuser profitieren. Noch führe der Weg zu oft daran vorbei. Die Bramscher Hausärzte seien in der Vergangenheit vom Bramscher Haus nicht allzu verwöhnt worden und hätten nun die aktuellen Entwicklungen gut aufgenommen, sagte Lullmann.

Für Müller liegt der Reiz in der neuen Aufgabe darin, „so ein Haus zu strukturieren“. In der Praxis habe es sich bewährt, in jedem der von ihm betreuten Häuser jeden Tag zu sein, kündigte er an. Dabei sieht sich der Chefarzt selbst längst nicht nur am Schreibtisch, sondern betont einen Anteil von „80 bis 90 Prozent Medizin“ jeden Tag.