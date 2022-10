Über die erste Schnellladestation in Bramsche freuen sich Klaus Sandhaus, Sabine Schmiemann und Jürgen Brüggemann (v.l.). Foto: Holger Zander up-down up-down Hypercharger braucht halbe Stunde So geht schnelles Laden von Elektroautos in Bramsche Von Holger Zander | 07.10.2022, 13:46 Uhr

So schnell ging Laden noch nie. Mitten in der Innenstadt an der Raananastraße steht die erste Schnellladestation für Elektroautos in Bramsche.