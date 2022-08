Das Freibad Ueffeln und das Naturfreibad am Darnsee ändern nach den Sommerferien die Öffnungszeiten. FOTO: Eva Voß up-down up-down Ab dem 29. August 2022 Neue Öffnungszeiten am Darnsee und im Freibad Ueffeln Von Björn Dieckmann | 25.08.2022, 08:59 Uhr

Mit dem Ende der Sommerferien 2022 ändern sich in den Bramscher Freibädern am Darnsee und in Ueffeln die Öffnungszeiten.