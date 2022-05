In der neuen Kampfsportschule geht es weniger um Kampf sondern viel mehr um Selbstverteidigung und die richtigen Bewegungsabläufe. FOTO: Hildegard Wekenborg-Placke Selbstverteidigung statt Kampf Neue Kampfkunstschule eröffnet im ehemaligen Lifeline in Bramsche Von Hildegard Wekenborg-Placke | 01.05.2022, 11:49 Uhr

Kung Fu, Tae Kwon-Do, Thai-Boxen und Qi Gong: All das kann man ab 2. Mai 2022 in der neuen Kampfsport- und Kampfkunstschule Asia-Sport-Akademie lernen. Anja Damke eröffnet sie im ehemaligen Lifeline an der Otterbreite in Bramsche.