Vitrinen werden verschoben, Ausstellungsstücke gesäubert und in der Werkstadt dampft der Lötkolben. Die Vorbereitungen für das Ausstellungsprojekt „Faszination Himmel – Raumfahrt und Planetarien“ sind in vollem Gange. Ab dem 2. September 2023, so teilen die Veranstalter mit, werde der Blick des Menschen auf den Himmel aus zwei sehr interessanten Blickwinkeln im Haus der Naturkultur beleuchtet: die Ursprünge der wissenschaftlichen Forschung und der modernen Raumfahrt und die Rolle des Planetariums als astronomische Bildungseinrichtung.

Erstes Planetarium vor 100 Jahren eröffnet

„Wir verknüpfen dabei historische Ereignisse wie beispielsweise die frühe Polar- und Wetterforschung mit dem Interesse der Öffentlichkeit an Themen, die den Himmel betreffen“, so Thorsten Thomas, Projektleiter des Hauses der Naturkultur. „Im Moment feiern wir den einhundertsten Geburtstag des Projektionsplanetariums. 1924 wurde das allererste Sternentheater der Welt im Deutschen Museum in München eröffnet.“ Lange Zeit sei das Planetarium „das Sprachrohr der modernen astronomischen Forschung“ gewesen, so wir Thomas weiter zitiert. Die Planetarien hätten Forschungsergebnisse, aber auch astronomische Grundlagen der breiten Öffentlichkeit näher gebracht.

Die bahnbrechenden Entdeckungen durch Raumsonden und Satelliten seit Beginn der modernen Raumfahrt „faszinieren Kinder wie Erwachsene bis heute gleichermaßen“, schreibt das Haus der Naturkultur weiter.

Mehr Informationen: Neues Leseförderprojekt Ein neues Projekt ganz anderer Art beginnt ebenfalls in Kürze im Haus der Naturkultur: Die „Lese-Eidechsen“ soll die Lesekompetenz von Kindern ab 8 Jahren fördern, die - beispielsweise durch Homeschooling während der Corona-Zeit - noch Defizite im sicheren Lesen aufweisen. Ab dem 6. September 2023, werden bis zu den Herbstferien jeweils mittwochs um 16 Uhr mit der Lese-Eidechse „Ottilie“ „spannende Leseabenteuer“ erlebt. Im Haus der Naturkultur können sich die Kinder mit den dort ausgestellten Dinosaurier, Natursammlungen und Teleskopen beschäftigen und so die er-lesenen Geschichten besonders gut nachvollziehen können. Geleitet werden die Übungsstunden von Anne Kraft-Hill, die ehemalige Lehrerin ist Kuratorin für pädagogische Arbeit in der Stiftung Thomas. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Stiftung.

Historische Projektoren werden ausgestellt

Besonders in den 1950er- und 1960er-Jahren seien zahlreiche Instrumente entstanden, „die in Schulen, Museen aber auch in Kinderzimmern die Begeisterung für Astronomie aufrechterhielten“. Drei historische Planetariumsprojektoren und viele weitere Exponate zu diesem Thema werden demnach für die Ausstellung in Szene gesetzt.

Wie sich die Planetarien mit den einzelnen Raumflugprojekten mitentwickelten, zeige die Ausstellung mit Exponaten, die zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werde.

Seit gut einem Jahr sind die Planungen für dieses Ausstellungsprojekt laut der Mitteilung im Gange. Der „jüngste“ Planetariumsprojektor aus den 1970er-Jahren kam als „Schrotthaufen“, wie Thomas es bezeichnet, in die Hände der Stiftung. Seit August 2022 restauriere eine interne Arbeitsgruppe dieses Gerät. In der Ausstellung werde dieses historische Gerät dann erstmals wieder in Aktion zu sehen sein.

Vorträge und Führungen

Am 2. September 2023 wird die Ausstellung in den Räumen im Obergeschoss des historischen Spritzenhauses am Markt offiziell eröffnet. Danach wird jeweils mittwochs um 19 Uhr und samstags um 16 Uhr ein Vortrag mit Führung angeboten. Schulklassen können eine verkürzte und auf das jeweilige Alter zugeschnittene Führung erhalten. Anmeldungen per E-Mail an hausdernaturkultur@gmx.de.