Standortfrage am Lutterdamm Neubau von Edeka Kuhlmann in der Bramscher Gartenstadt vor dem Aus? Von Anika Becker | 18.08.2023, 12:49 Uhr Der Edeka-Markt am Lutterdamm gilt als nicht zukunftsfähig. Das bessagt auch das Nahversorgungskonzept, das die Stadt Bramsche in Auftrag gegeben hatte. Foto: Heiner Beinke up-down up-down

Lange sah es so aus, als könnte Edeka Kuhlmann in der Gartenstadt am Lutterdamm weiter stadtauswärts einen neuen, größeren Markt bauen. Diese Pläne scheinen derzeit allerdings nicht aufzugehen. Die Stadtverwaltung wird wohl keine weiteren Schritte einleiten, die einen Neubau an dieser Stelle zulassen.