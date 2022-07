Am Dienstag, 14. Mai, ab 19 Uhr befasst sich mit dem Thema zunächst der Ortsrat Schleptrup im Reiter- und Schützenstübchen. Der Ortsrat Engter lässt sich die Konzepte der Interessenten für den neuen Kindergarten in den Räumlichkeiten der bisherigen Hauptschule in seiner Sitzung am Mittwoch, 15. Mai, ab 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses vorstellen.

Bereits am Montag, 13. Mai, tagen die Ortsräte Ueffeln und Hesepe. Der Ortsrat Hesepe kommt um 18 Uhr in der ehemaligen Gemeindeverwaltung zusammen. Der Ortsrat Ueffeln tagt ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde. In beiden Sitzungen wird die Vergabe der Ortsratsmittel im Mittelpunkt stehen.

Der Ortsrat Pente tagt am Donnerstag, 16. Mai, ab 18 Uhr im Bürgerhaus. Hier geht es unter anderem um die Erneuerung der Entwässerungsrinne in der Straße Am Mittellandkanal. Der Ortsrat hat dazu nach Angaben von Ortsbürgermeister Frank Kresin ein klares Stimmungsbild bei den Anliegern ermittelt: „Wir haben alle gefragt, niemand will es, weil Kosten für die Anlieger entstehen würden“. In der Sitzung soll das Thema daher abschließend erörtert werden.

In allen Sitzungen ist zu Beginn und am Ende eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.