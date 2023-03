Das Hütchenspiel einmal anders, zeigten die Schüler der Martinus-Schule. Foto: Holger Schulze up-down up-down Zwei Shows der Projektwoche Nachwuchs-Magier der Martinus-Schule Bramsche verzaubern ihr Publikum Von Holger Schulze | 04.03.2023, 14:13 Uhr

Verzaubert wurden die Besucher in der Martinus-Schule in Bramsche am Freitag. In der Projektwoche hatten die Schüler Zaubertricks gelernt, die sie nun in zwei Vorstellungen zeigten und für Staunen sorgten.