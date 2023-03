Ein 81-Jähriger Mann hatte am Dienstagmorgen in Bramsche auf einen 16-jährigen Jugendlichen geschossen. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags 16-Jähriger Bramscher nach Schussverletzung verstorben und | 02.03.2023, 12:07 Uhr Von Stella Blümke Eva Voß | 02.03.2023, 12:07 Uhr

Der 16 Jahre alte Jugendliche, auf den ein 81-Jähriger am Dienstagmorgen in Bramsche mehrfach geschossen hat, ist tot. Er ist am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen.