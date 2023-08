Bildhauer Rolf Brüning arbeitet an einem Sternekinderstein, der auf dem Friedhof in Malgarten an fehl- und frühgeborene Kinder erinnern wird, von links: Cordula Langkamp, Angelika Siwkowski, Mechtildis Köder, Peter Badstübner, Rolf Brüning und Gerhard Bendfeld.

Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down