Der Kids Store von Svenja Rex hat von Montag bis Samstag geöffnet. Foto: Stella Blümke up-down up-down Second Hand Kleidung für Kinder Vier Wochen nach Eröffnung des Kids Store in Bramsche - Inhaberin zieht Bilanz Von Stella Blümke | 04.04.2023, 07:04 Uhr

Seit dem 3. März bietet Svenja Rex in ihrem Second-Hand-Laden in der Bramscher Innenstadt Kinderkleidung und Kinderausstattung an. So liefen die Eröffnung und die ersten Wochen.