Die Kantorei (Bild) und der Jugendchor von St. Martin treten begleitend zum Weihnachtsmarkt auf. Foto: Gronemann up-down up-down Mehrere Chöre treten auf Musikalisches Programm in St. Martin Bramsche zum Weihnachtsmarkt Von noz.de | 30.11.2022, 12:22 Uhr

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes am 2. Adventswochenende in der Bramscher Innenstadt finden in der St. Martin-Kirche auch einige musikalische Veranstaltungen statt.