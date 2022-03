Vox humana und der Jugendchor geben gemeinsam eine Zugabe. FOTO: Irina Dölitzsch-Kaufmann Chor singt Bernsteins „Chichester Psalms“ Musik jüdischer Komponisten in Bramsche begeistert Publikum in St. Martin Von Irina Dölitzsch-Kaufmann | 13.03.2022, 15:13 Uhr

Hochachtung verdient das Konzert, welches Kirchenkreiskantorin Eva Gronemann am Samstagabend in der St. Martins-Kirche in Bramsche präsentierte. Während einer Pandemie ein Konzert einzustudieren, erfordert Mut und Flexibilität.