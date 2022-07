In den Sommerferien können Kinder mit ihren Eltern das Varusschlacht-Museum kennenlernen (Symbolbild). FOTO: Marcus Alwes up-down up-down Parkrallye und Führungen Varusschlacht-Museum Kalkriese bietet Ferienprogramm für Familien an Von noz.de | 08.07.2022, 06:43 Uhr

Das Varusschlacht-Museum in Kalkriese bietet in den Sommerferien 2022 von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wieder ein Programm eigens für Familien an.