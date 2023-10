Nach Tötung eines 16-Jährigen Mordprozess gegen 82-jährigen Bramscher: Der Stand der Dinge und | 17.10.2023, 15:40 Uhr Von Björn Dieckmann Hendrik Steinkuhl | 17.10.2023, 15:40 Uhr Der Prozess vor dem Landgericht Osnabrück war ursprünglich bis zum 10. Oktober terminiert, wird nun aber im November fortgesetzt. Foto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down

Am 1. November 2023 steht der zehnte Verhandlungstag vor dem Landgericht Osnabrück gegen einen 82-jährigen Bramscher an, der einen Jugendlichen in Bramsche getötet haben soll. Dann könnte es auch die ersten Plädoyers geben. Hier ein Überblick über die bisherigen Erkenntnisse aus dem Prozess.