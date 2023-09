Was hat es mit dem Begriff auf sich? Expertin erklärt: Warum man im Mordfall Pente von einem Femizid sprechen sollte Von Nina Strakeljahn | 04.09.2023, 10:00 Uhr Bald startet der Prozess im Mordfall Pente unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum es auch wichtig ist, in dem Fall von einem Femizid zu sprechen, erklärt eine Expertin. Symbolfoto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down

Ein junger Mann soll in Bramsche-Pente bei einer Party eine junge Frau getötet haben. Ermittelt wurde gegen ihn wegen Mordes und wegen eines Sexualdelikts. In diesen Tagen beginnt der Prozess vor dem Landgericht Osnabrück. Warum man in diesem Fall von einem Femizid sprechen sollte und was es mit diesem Begriff auf sich hat, erklärt die Europarats-Expertin zu Gewalt gegen Frauen, Sabine Kräuter-Stockton.