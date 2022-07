knap Bramsche. Mit sieben Siegen aus 15 Partien stehen die Hasestädter weiterhin auf Tabellenplatz sechs und damit im gesicherten Mittelfeld. Göttingen liegt zwar nur einen Rang hinter den Bramschern, die BG-Bilanz von vier Erfolgen und zehn Niederlagen ist jedoch gleichbedeutend mit dem Abstiegskampf. Die Gäste brauchen jeden Sieg, und in der Realschulhalle kann ein dementsprechend kämpferisch eingestelltes Gästeteam erwartet werden.

Wie knapp eine Begegnung der „Roten Teufel“ und der „Veilchen“ enden kann, zeigte das Hinspiel. In Göttingen siegte der TuS erst nach Verlängerung mit 99:96. Die Akteure von Headcoach Reiner Frontzek sollten somit vorgewarnt sein. Die Göttinger Bilanz ist nicht Furcht einflößend, aber für einen Auswärtssieg ist das erfahrene Team von Trainer Mahmut Ataman immer gut. Mit dem ehemaligen Zweitligaprofi Maximilian Rosenberg, Aufbauspieler Gökhan Özbas und Julian Schmidt weiß der Gästecoach drei überdurchschnittliche Regionalligaspieler in seinem Kader.

Im Duell mit der BG wird den Red Devils Bernd Fährrolfes fehlen. Der Center kann aus beruflichen Gründen nicht am Spiel gegen Göttingen teilnehmen. Umso wichtiger wird es deshalb sein, die Lücke unter den Brettern mit mannschaftlicher Geschlossenheit zu schließen. Besonders gefordert sind hierbei Sven Janning und Marcel Kosiol. Eine erfreulichere Nachricht gibt es mit Blick auf Nachwuchsakteur Yannik Rautenstrauch. Das Eigengewächs hat beim Pokalsieg in Nordenham einen so guten Eindruck hinterlassen, dass er auch gegen die BG zum Devils-Kader gehören wird. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Sasa Ilic. Der Guard hat mit Fersenproblemen zu kämpfen, und ob er gegen Göttingen mitwirken kann, wird sich erst kurz vor Anpfiff entscheiden.

„Die Göttinger Mannschaft ist vor allem auf den Außenpositionen qualitativ sehr gut besetzt, und wir müssen bereit sein, den Kampf anzunehmen und unser Bestes zu geben“, fordert Reiner Frontzek vor der Partie. „Mit Bernd Fährrolfes fehlt uns zwar ein wichtiger Spieler, aber das Team muss versuchen, den Ausfall zu kompensieren und über sich hinauszuwachsen“, sagt der Bramscher Übungsleiter.