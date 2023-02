Die zweite Bauphase an der Sporthalle an der Malgartener Straße wurde abgeschlossen. Weitere Umkleiden und Sanitäranlagen wurden erneuert. Foto: Stella Blümke up-down up-down An der Malgartener Straße Weitere Modernisierungen an Bramsches größter Sporthalle sind abgeschlossen Von Stella Blümke | 17.02.2023, 12:52 Uhr

Die Umkleiden der Sportler und Sportlerinnen sowie die der Lehrkräfte wurden in der Sporthalle an der Malgartener Straße in Bramsche saniert. Zusätzlich gab es neue Sanitäranlagen und ein WC für Menschen mit Beeinträchtigung.