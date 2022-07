„Die Varusschlacht ist ein strahlender Stern im Osnabrücker Land. Und das vor allem, weil von Anfang an so viele Leute an dieses Projekt geglaubt haben.“ Mit diesen Worten eröffnete Landrat Michael Lübbersmann seine Eröffnungsrede, die wie alle Beiträge an diesem Abend vor allem eines vermittelte: Begeisterung. Dass es den Ausgrabungsort Kalkriese gibt, dass hier derart spektakuläre Funde ans Tageslicht gebracht wurden und wie diese Funde der Öffentlichkeit vermittelt werden – all das kommentierten die drei Redner mit großen Worten. Lübbersmann hob vor allem die Leistung der beiden Väter des Projekts hervor: zunächst Tony Clunn, britischer Major und Hobby-Archäologe, der mit seinem Fund römischer Silbermünzen und dreier Schleuderbleie den Stein ins Rollen gebracht habe. Und dann Wolfgang Schlüter, damals Kreisarchäologe und hauptverantwortlich für die Entdeckung der Varusschlacht. „Die Früchte Ihrer Pionierleistung ernten wir heute“, sagte Lübbersmann.

Auch Landesarchäologe Henning Haßmann hob in seinem Festvortrag immer wieder die Leistung einzelner Beteiligter an dem Projekt Varusschlacht hervor. Wie groß seine Wertschätzung war, zeigte sich, als er seine Bildschirm-Präsentation mitten im Vortrag unterbrach. Auf seine Frage („Sehen Sie Professor Wiegels?“) hatten die Anwesenden nicht mit einem klaren „Ja“ geantwortet; deshalb bearbeitete Haßmann spontan die Präsentationsfolie so, dass der inzwischen emeritierte Geschichtsprofessor Rainer Wiegels nun voll im Bild war.

In den Vordergrund seines Vortrags rückte der Archäologe aber natürlich den besonderen Kalkrieser Boden. „Es ist wirklich bedeutend, dass es hier Knochenfunde gibt. Bei diesem sandigen Boden dürfte das eigentlich nicht sein.“ Warum das Erdreich doch menschliche Überreste konserviert habe, verrate schon der Ortsname: „In Kalkriese gibt es eben Kalk. Und wo Kalkbrocken in der Erde sind, haben sich hier Knochen erhalten.“ Am Ende seines Vortrags hob Haßmann noch hervor, welche Karriere der Fundort der Varusschlacht gemacht habe: „Es ist gelungen, Kalkriese in alle Schulbücher zu bringen.“

Letzter Festredner war Joseph Rottmann. Der Varusschlacht-Geschäftsführer hatte für seine Ansprache eine besondere rhetorische Konstruktion gewählt: Die Varusschlacht personifizierte er als einen heute 25-jährigen Erwachsenen, dessen bisheriges Leben er Revue passieren ließ. Allgemein, so Rottmann, sei der Jubilar in guter Verfassung. Allerdings schleppe er auch ein Trauma mit sich herum: „Warum hat man mich nach dem Verlierer benannt?“, fragte Rottmann als Stimme der personifizierten Varusschlacht.

Doch auch der Geschäftsführer endete versöhnlich: „Ich danke allen, die dieses Kind gefüttert haben.“