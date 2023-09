Oft sind schon bei kleinen Kindern die Wochen voll gepackt mit Kindergarten, Schule und Hobbies in der Freizeit. Auf Hausaufgaben am Nachmittag folgen Fußball, Reiten, Schwimmen, Turnen. Schon Grundschüler haben Terminstress und verbringen häufiger Zeit am Handy beispielsweise. „Ich finde, es herrscht bei vielen ein Druck, jede Minute zu verplanen. Man hat kaum Zeiträume, wo kein Input auf einen einprasselt“, sagt Mira Sommer. Die 35-jährige Bramscherin hat während der Coronazeit Yoga als Ausgleich für sich selbst entdeckt.

„Und wie das so ist, wenn man kleinere Kinder hat, die waren bei mir eben immer dabei und haben zugeschaut und hatten auch Spaß daran“, erzählt Mira Sommer. Sie merkte schnell: Ihren beiden Kindern bringen Posen wie Hund, Kuh oder Krieger nicht nur Spaß, sondern das intuitive Mitmachen tut ihnen auch gut. Weil sie daraufhin kein passendes Angebot für Kinder-Yoga in Bramsche findet, überlegte Sommer sich kurzerhand, selbst etwas auf die Beine zu stellen.

Yoga für Kinder

Zu Beginn des Jahres absolvierte Mira Sommer, die eigentlich als Sozialpädagogin bei den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche arbeitet, eine mehrwöchige Online-Weiterbildung zur zertifizierten Yogalehrerin für Kinder. In der Alten Feuerwache in Bramsche-Engter bietet sie seitdem unter dem Namen Yogikitz jeden Mittwoch zwei Kurse für Kinder unterschiedlicher Altersklassen an. Die jüngeren sind bis sieben Jahre alt, die ältere Gruppe ist für Kinder bis zwölf Jahre.

Gemeinsam lernen sie bei Mira Sommer auf der Matte, ihre Augen zu schließen und einfach einen Moment lang nichts zu tun.

Was ist beim Kinder-Yoga anders?

Eine Yoga-Stunde für Kinder sei doch anders aufgebaut, als die für Erwachsene, erklärt Mira Sommer. So dauert sie beispielsweise nur 45 Minuten. Weniger wichtig sei auch das richtige Atmen, das beim Erwachsenenyoga zu den Figuren koordiniert wird. Vielmehr lehnt sie jede Einheit an eine Fantasiereise mit den Kindern an. Mal wandert die Vorstellung in eine Unterwasserwelt, mal in den Weltraum oder auf ein Schiff. Daraus ergeben sich die an typische Yoga-Figuren angelehnten Bewegungen - speziell auf Kinder zugeschnitten.

„Ich gebe den Raum, dass Kinder ihre Fantasie ausleben und bewahren. Auch wenn das anderswo oft nicht passt oder im Alltag einfach zu kurz kommt“, sagt Mira Sommer. Das sei nämlich gerade angesichts eines stressigen, verplanten Alltags vielleicht umso wichtiger. Sie achtet auch auf eine gute Mischung aus Bewegung und Ruhe bei ihren Stunden für die kleinen Yogis. Schließlich sollen am Ende alle ausgeglichen aus der Stunde kommen.

Und die Kinder sollen noch etwas von den Übungen auf der Matte mitnehmen: „Hier gibt es keinen Wettkampf, keinen Vergleich mit den anderen. Wenn wir auf Fantasiereise gehen, gibt es auch kein richtig oder falsch. Hier ist alles möglich.“

Auch hofft Mira Sommer ihrem Kurs wichtige Werte mitgeben zu können: die Beschäftigung mit sich selbst und den eigenen Gefühlen. Regelmäßig baut sie daher auch Yoga-Flows ein, die die Kinder stärken und ihnen Mut machen. Bestimmte Techniken, die die Kinder auch in anderen Situationen anwenden können; etwa, wenn sie Angst haben oder den Blick auf positive Dinge richtigen möchten. „Einmal habe ich Steinchen mitgebracht, die sich jedes Kind als Mutstein auf den Kopf gelegt hat und dann haben wir uns vorgestellt, dass ein Mut-Mantel über uns fließt“, erzählt Mira Sommer aus ihrer Praxis.

Für welche Kinder ist Yoga geeignet?

Weil es bei den Übungen nicht darum geht, sie besonders toll umzusetzen, können theoretisch auch kleine Kinder schon Yoga machen. Allerdings, so sagt Mira, sollten die Kinder eigentlich mindestens drei Jahre alt sein, damit sie der Stunde folgen könnten. Meist kämen Mädchen in ihren Kurs, bei denen auch die Eltern Yoga machen. Deutlich seltener kämen Jungen.

Ein bis zwei Schnupperstunden bietet Mira Sommer an, so dass Kinder sich zunächst ausprobieren können, ob sie sich mit dem neuen Hobby wohl fühlen.

Yogastunde als weiterer Termin im Kalender?

Ja, natürlich sei auch ihr Angebot ein weiterer Termin im Kalender eines Kindes. Aber: „Ich glaube, es tut Kindern gut zu lernen, die Stille auszuhalten und herunterzufahren. Es geht hier darum, bei sich selbst zu bleiben und sich auf sich zu konzentrieren“, sagt Mira Sommer. Die Atmosphäre beim Yoga ist eine andere, als die beim Kinderturnen beispielsweise. „Auspowern wie beim Turnen tut auch gut, aber hier geht es eher um Selbstwahrnehmung und darum, auf die eigenen Gefühle zu achten.“