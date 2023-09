Schröder ist Personalvermittler mit 25-jähriger Erfahrung und versteht sich als „Wegbereiter und Netzwerkpartner für potenziell wechselwillige oder generell arbeitssuchende Facharbeiter, Kaufleute,

Berufseinsteiger und Akademiker“. Für diese Personengruppe ist das Angebot des „PS Recruiters“ komplett kostenfrei.

Nach einer Analyse der Ziele sowie der Bedürfnisse des Arbeitsuchenden erfolgt anschließend die Überprüfung der hiermit korrespondieren Situation auf dem aktuellen Arbeitsmarkt sowie der Vermittlungschancen. „Wir zeigen Perspektiven auf und ermutigen auch dazu, einmal über den eigenen Tellerrand hinauszublicken“, so versteht Schröder den eigenen Anspruch an seine Tätigkeit.

Zahlreiche Perspektiven in der Gegend

Ein „permanentes Ohr am Arbeitsmarkt“ sowie der „stetige Austausch mit potenziellen Arbeitgebern“, unterstützen Schröder in seinen Vermittlungsbemühungen. Ferner sieht Bernd Pellenwessel, Geschäftsführer des Gesamtunternehmens mit Hauptsitz in Steinfeld, „zwischen Neuenkirchen-Vörden und Osnabrück ein riesige Ballungsgebiet, jobtechnisch mit zahlreichen Perspektiven“.

Wer die Dienstleistungen von PS Recruiting, und dies gilt auch für Fachkräfte suchende Unternehmen, in Anspruch nehmen möchte, kann telefonisch unter 05492 808 172 oder 0170 33 78 705 einen Beratungstermin vereinbaren.