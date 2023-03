Am Weltfrauentag plant die Stadt Bramsche unterschiedliche Aktionen für mehr Rechte und gegen Benachteiligung. Foto: Stadt Bramsche up-down up-down Gleichstellungsbeauftragte lädt ein Mehrere Aktionen zum Weltfrauentag am 8. März in Bramsche Von noz.de | 02.03.2023, 18:21 Uhr

Jedes Jahr kämpfen Millionen Frauen am Internationalen Frauentag, 8. März, für mehr Rechte und gegen ihre Diskriminierung, Benachteiligung und Unterdrückung. Auch in Bramsche wird 2023 wieder ein Zeichen gesetzt. Mehrere Aktionen stehen an.