Der Klavierbau ist die Leidenschaft von Matthias Bettich. Foto: Stella Blümke up-down up-down Bramscher im Duett mit dem Schlagerstar Er verkauft Klaviere an die Stars: Mickie Krause war schon Kunde bei Matthias Bettich Von Stella Blümke | 28.01.2023, 11:31 Uhr | Update vor 25 Min.

Mickie Krause, Götz Alsmann und die Showpianisten David & Götz zählen zu den Kunden von Matthias Bettich. Als Klavierbauer und -stimmer in Bramsche betreut er Klaviere und Flügel in ganz Deutschland, auch auf Konzertreisen. Ein Konzert führte ihn sogar in ein Militärlager der Bundeswehr in Afghanistan.