Handgreiflich gegen Partnerin? Mann aus Fürstenau wird in Bramsche zweimal betrunken am Steuer gestoppt Von Martin Schmitz | 12.06.2023, 18:23 Uhr

In Bramsche fiel ein Mann aus Fürstenau der Polizei in drei Tagen zweimal betrunken und ohne Führerschein am Steuer eines Autos auf. Nun ist er zwei Pkw los. Und wegen Tätlichkeiten gegen seine Partnerin wird auch noch gegen den 59-Jährigen ermittelt.