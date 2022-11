Marie Pieck spielt Harfe, Ute Link trägt Märchen und Gedichte vor. Foto: Anette Marewitz up-down up-down Ute Link und Marie Pieck zu Gast Märchen und Musik in der Thomaskapelle in Lappenstuhl Von noz.de | 02.11.2022, 15:21 Uhr

Die Märchenerzählerin Ute Link und Harfenspielerin Marie Pieck werden am Freitag, 18. November 2022, wieder in der Thomaskapelle in Lappenstuhl zu Gast sein.