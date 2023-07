Derzeit kursiert auf der Social-Media-Plattform Facebook ein Post über ein angeblich entführtes Mädchen aus Bramsche. Symbolfoto: dpa/Arno Burgi up-down up-down Polizei warnt vor möglicher Betrugsmasche Mädchen aus Bramsche entführt? Facebook-Post ist ein Fake Von Björn Dieckmann | 12.07.2023, 11:23 Uhr

Es klingt dramatisch: Ein 14-jähriges Mädchen werde in Bramsche vermisst, ihre Familie gehe von Entführung aus - so wird es in einem Facebook-Post verbreitet. Was es damit tatsächlich auf sich hat, darüber klärt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion auf.