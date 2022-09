Der Lutterkrug vor gut 100 Jahren. Foto: Sammlungen Gottlieb up-down up-down Bramscher Kneipengeschichten Wie der „Lutterkrug“ in Kalkriese Geschichte schrieb Von Heiner Beinke | 28.09.2022, 08:51 Uhr

Gasthaus Lutterkrug - der Name ist selbst in Kalkriese vielen Einheimischen nicht mehr geläufig. Die Gaststätte wurde bereits um 1930 aufgelöst. Und doch hat der Gasthof an der Alten Heerstraße in mehrfacher Hinsicht Bramscher Kneipengeschichte geschrieben.