Am Ende der Spielzeit 2021/22 war Schluss für Lukas Spanke. Der damals 34-Jährige erwartete zusammen mit seiner Frau Janna zum zweiten Mal Nachwuchs, das zeitintensive Leben als Regionalliga-Basketballer sollte ein Ende haben. „Man weiß ja nie, wie arbeitsintensiv das dann mit zwei Kindern wird. Ich wollte mehr Zeit für meine Familie haben und außerdem dachte ich, dass es in meinem Alter auch nun mal gut gewesen ist“, lacht der Lehrer für Politik, Wirtschaft und Sport.

Aber so ganz los ließ den Brettspieler seine Basketballleidenschaft nicht. „Der Kontakt zu meinen Mitspielern ist nie abgerissen. Wenn ich konnte, war ich beim Red-Devils-Training dabei und in meinem Wohnort Lechtingen habe ich auch ein wenig Basketball gespielt“, erklärt der gebürtige Meppener. Als die „Roten Teufel“ dann um den Aufstieg kämpften, musste der Center nicht lange überlegen. Das Team im Saisonendspurt zu unterstützen, sei Ehrensache gewesen.

2023/24 soll für Lukas Spanke (mit Ball) die definitiv letzte Saison im Devils-Dress sein. Foto: Rolf Kamper

Spanke absolvierte eine Handvoll Spiele und half den Hasestädtern dabei, ungeschlagen Meister zu werden. „Eigentlich sollte dann endgültig Schluss sein“, lacht der Familienvater. Aber bevor Lukas Spanke seinen zweiten Rücktritt verkünden konnte, gab es in Bramsche einen Trainerwechsel. „Ich glaube, dass Christian Fischer ein sehr guter Coach ist, der Dinge sieht, die andere nicht sehen und der jeden Spieler besser macht. Dieser neue Impuls hat in mir die Idee geweckt, doch noch eine komplette Saison dranzuhängen.“

Töchter bei den Heimspielen mit dabei

Allein konnte Spanke diese Entscheidung aber nicht treffen. „Ich bin meiner Frau unglaublich dankbar, dass sie mir diese letzte Saison ermöglicht“, sagt der 36-jährige Spätstarter, der erst im Studium in Köln und Oldenburg vom Fuß- zum Basketball gewechselt ist. Bei Heimspielen können die beiden Töchter Rosa Sophie (3) und Jale Marie (1) nun ihrem Papa beim Basketballspielen zusehen. „Die Große kriegt schon richtig was mit. Nach der ersten Halbzeit ist für die Beiden aber Schluss.“

Unter den Brettern fühlt sich der 2,04m große Center (mit Ball) am wohlsten. Foto: Rolf Kamper

Die nächste Chance, ihren Papa live auf dem Court zu sehen, haben die beiden Mädchen am Samstag, 7. Oktober 2023, wenn die Red Devils ab 19.15 Uhr den BBC Rendsburg in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße empfangen. Das sportliche Ziel ist für Lukas Spanke dabei auch ein persönlicher Antrieb. „Beim meinem ersten Rücktritt sind wir abgestiegen, das war kein gutes Gefühl. Jetzt möchte ich mit dem TuS die Liga halten und mich mit einem besseren Gefühl verabschieden.“