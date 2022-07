Am Samstagabend wurde Johannes Kuhnert-Kohlmeyer offiziell von seinem Amt als Kirchenkreisjugendwart entbunden. Elf Jahre lang hatte er dieses Amt inne. In der von ihm gehaltenen Predigt setzte sich Kuhnert-Kohlmeyer mit dem ehrenamtlichen Engagement auseinander. „Warum engagieren sich so viele Menschen ehrenamtlich?“, fragte er in die Gemeinde hinein.

Er selbst hatte seine ehrenamtliche Mitarbeit bei der kirchlichen Jugend begonnen. „Ohne Ehrenamtliche läuft nichts in der evangelischen Jugendarbeit“, lautete das Fazit aus seinen Erfahrungen. „Was habe ich davon? Die Mühen sind nicht immer leicht zu schultern. Das Allerschwerste besteht manchmal in vier Buchstaben, dem Wort Nein. Nur wer lernt, mit Blick auf die eigenen Ressourcen eine Bitte auch einmal abzuschlagen, kann dauerhaft tätig bleiben“, setzte der scheidende Kirchenkreisjugendwart seine Predigt fort.

Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach dem Warum blieb die Predigt nicht schuldig. Wer sich gemäß dem Petruswort „Dienet einander und jeder mit den Gaben, die er empfangen hat“ ehrenamtlich engagiert, der „weitete“ nach Kuhnert-Kohlmeyer seine „Perspektiven des Lebens“.

„Ich entdecke einen Mehrwert an Sinn, Anerkennung und Freude. Mein Ehrenamt zeigt mir, dass ich nicht allein bin, es verbindet mich mit vielen anderen. Mein Amt dient auch mir, weil ich selber spüre, dass Gott mir nahe ist. Durch dieses Ehrenamt folgen wir Jesus nach. Wir ehren mit unserem Dienst immer auch Gott. Der Dienst am Nächsten ist immer Gottesdienst“, in diesem Sinne ließ Kuhnert-Kohlmeyer seine Predigt enden.

Als besondere Abschiedsgeschenke erhielt Kuhnert-Kohlmeyer eine Leinwand mit den Unterschriften der in der Kirche versammelten Jugendlichen. Ferner einen „Grundstein“ als Symbol für die zahlreichen Grundsteinlegungen, die Kuhnert-Kohlmeyer im Laufe seiner Jahre bei den Jugendlichen gelegt hat. Aber auch für die Steine, die er, je nach Anlass, aus dem Weg geräumt oder aber in den Weg gelegt hatte.

Für die Jugendlichen, mit denen Kuhnert-Kohlmeyer zukünftig bei seiner neuen Tätigkeit als Jugendseelsorger an den Berufsbildenden Schulen Bersenbrück sowie in der Realschule Bramsche in Kontakt kommen wird, gab es bei der Verabschiedung noch einen Tipp.