Am Telefon für den NDR: Cornelia Glindkamp. FOTO: Saemann Lob vom NDR für HpH-Kraft Bramscherin spricht Mut zu im Radio Von Michael Sänger | 24.08.2013, 12:58 Uhr

,,Gut gemacht. Das sind zwei kurze Worte. Und sie bedeuten doch so viel.“ So leitete Cornelia Glindkamp, Beschäftigte der Reha-Werkstatt der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück (HpH), gestern auf NDR 1 ihr drittes ,,Wort zum Alltag“ ein. Eine Sendewoche lang hatte sie zusammen mit Claus Mohr (Hannover) in der Sendereihe ,,Himmel und Erde“ vielen Zuhörern aus der Seele gesprochen. Das jedenfalls sagten diejenigen von ihnen, die im Anschluss an die Sendereihe das Glück hatten, auf ein Freizeichen zu stoßen.