Sattelzug im Graben gelandet Lkw-Unfall in Baustelle auf A1 bei Bramsche führt zu Staus Von Martin Schmitz | 27.03.2023, 10:55 Uhr

Auf der Autobahn A1 ist am Montag zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden ein Lkw in die Böschung gefahren. In Fahrtrichtung Bremen kommt es zu Behinderungen.