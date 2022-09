Auf der A1 bei Bramsche hat sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Foto: NWM-TV up-down up-down Transporter-Fahrer schwer verletzt Lkw kracht auf A1 bei Bramsche in Stauende – Autobahn gesperrt Von Jean-Charles Fays | 14.09.2022, 19:18 Uhr | Update vor 44 Min.

Ein Lkw ist am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der A1 bei Bramsche in einen Kleintransporter gekracht. Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer leicht. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Bremen derzeit komplett gesperrt.