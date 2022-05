Darauf haben viele Bramscher lange warten müssen: Ein prallgefüllter Kirchplatz zum Konzert beim Stadtfest. Zuletzt hatte es das 2019 gegeben. FOTO: Reinhard Fanslau Stadtfest 2022 in Bramsche „Live and Famous“ sorgen für Partystimmung auf dem Kirchplatz Von Reinhard Fanslau | 28.05.2022, 13:58 Uhr

Mit einem erstklassigen, hochprofessionellen Auftritt eröffneten „Live and Famous“ am Freitag den Reigen der Abendkonzerte beim Stadtfest 2022 in Bramsche.