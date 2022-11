Die Frauen des TuS Engter wollen wieder richtig durchstarten. Foto: TuS Engter up-down up-down Heimspieltag am kommenden Samstag Engters Volleyballerinnen verlieren Saisonauftakt in Liga und Pokal Von Matthias Benz | 09.11.2022, 10:13 Uhr

Nach einigen Ausfällen konnte die erste Volleyballmannschaft des TuS Engter am vergangenen Wochenende endlich das erste Punktspiel bestreiten. In Venne unterlagen die TuS-Damen zwar, dennoch freut sich das Team auf die ersten Heimspiele am Samstag, 12. November 2022.