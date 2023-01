Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Seminarfach „Geschlechterrolle und Identität“. Foto: Holger Schulze up-down up-down „Geschlechterrolle und Identität“ Schüler des Gymnasiums Bramsche eröffnen Ausstellung „Was ist LGBTQ?“ Von Holger Schulze | 28.01.2023, 15:02 Uhr

Mit ihrer Ausstellung „Was ist LGBTQ?“ werben die Schüler und Schülerinnen des Greselius-Gymnasiums in Bramsche um Akzeptanz und Toleranz für individuelle Lebensformen. Mit der Eröffnung am Holocaust-Gedenktag erinnerten sie an Menschen, die im Nationalsozialismus aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden.