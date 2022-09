Aus ihrem Buch „Mein Leben mit Martha“ wird Martina Bergmann lesen (Archivbild). Archivfoto: Conny Rutsch up-down up-down Im Tuchmacher-Museum Lesung in Bramsche über einen neuen Umgang mit Demenz Von noz.de | 01.09.2022, 12:44 Uhr

Der Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Osnabrück lädt gemeinsam mit der Stadt Bramsche am Donnerstag, 8. September 2022, um 18.30 Uhr zu einer Lesung in das Tuchmacher-Museum in Bramsche ein.