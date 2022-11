Eine stärkere Kooperation zwischen dem Amal-Verein und dem Landkreis strebt der stellvertretende Landrat Michael Lührmann (rechts) an. Die Arbeit des Vereins vorgestellt hatten Heike Samantha Harms (Zweite von links) und Paul Krause (Dritter von links). Foto: Amal e.V. up-down up-down Beeindruckt von Flüchtlingshilfe Landkreis will stärker mit Amal-Verein in Bramsche kooperieren Von noz.de | 29.11.2022, 11:49 Uhr

Seit den ersten Kriegstagen in der Ukraine gibt es in Bramsche eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Verein Amal in Bramsche und der Stadtverwaltung. Auch der Landkreis Osnabrück will die Zusammenarbeit mit dem Verein jetzt ausbauen.