Bramsches Spielertrainer Kai Golchert und sein Team haben den Klassenerhalt im Blick. FOTO: Rolf Kamper GMHütte und Nordhorn zu Gast Landesliga-Handballer des TuS Bramsche vor wichtigem Doppelspieltag Von Andreas Schüßler | 21.04.2022, 17:36 Uhr

An diesem Spieltag haben die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche zwei Partien vor der Brust. Beide Male treten die Hasestädter in der heimischen IGS-Sporthalle an.