Mitte Mai könnte an der Großen Straße 33 bereits ein neues Geschäft eröffnen, ist Eigentümer Thorsten Wassermann optimistisch. FOTO: Heiner Beinke „Comic Planet“ geschlossen Schon bald neues Geschäft in der Großen Straße 33 in Bramsche? Von Björn Dieckmann | 31.03.2022, 15:40 Uhr

Seit Kurzem steht das Ladenlokal an der Großen Straße 33 in Bramsche wieder leer: „Comic Planet“ hat den Betrieb hier wieder eingestellt, neue Mieter für die Ladenfläche sind aber schon in Sicht.